김우빈 / 사진 = 김우빈 SNS

배우 김우빈이 터질 듯한 팔 근육으로 남성미를 자아냈다.29일 김우빈은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 올화이트룩 차림으로 광고 촬영에 한창인 김우빈의 모습이 담겼다. 이날 그는 시크한 아이비리그컷 스타일과 카리스마 넘치는 눈빛으로 현장을 압도했다.특히, 그의 태평양급 어깨가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 차분한 올블랙룩을 입고 스튜디오 카메라 앞에 선 그의 모습이 담겼다. 그는 선명한 턱선과 터질 듯한 팔 근육으로 남성미를 자아냈다. 김우빈은 한층 듬직해진 자태와 훤칠한 비주얼로 팬들의 감탄을 샀다.사진을 접한 팬들은 "이게 진짜 남자다", "관리를 얼마나 했으면", "눈호강 한다" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 김우빈은 지난해 10년 장기연애 끝 배우 신민아와 백년가약을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr