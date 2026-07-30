공효진이 2011년 방송된 MBC '최고의 사랑'으로 신드롬급 인기를 누린 이후 15년 만에 MBC 드라마로 돌아왔다./사진=텐아시아 이승현 기자

공효진이 2011년 방송된 MBC '최고의 사랑'으로 신드롬급 인기를 누린 이후 15년 만에 MBC 드라마로 돌아왔다./사진=텐아시아 이승현 기자

공효진이 2011년 방송된 MBC '최고의 사랑'으로 신드롬급 인기를 누린 이후 15년 만에 MBC 드라마로 돌아왔다.30일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 공효진, 정준원, 이상이, 무진성, 최우성, 이은샘과 윤종호 감독이 참석했다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다. 공효진은 평범한 아내이자 엄마지만 범죄자를 단숨에 제압하는 킬러 유보나 역을 맡았다.'최고의 사랑' 이후 15년 만에 MBC에 복귀한 그는 "15년이라는 숫자를 듣고 깜짝 놀랐다. 중간에 MBC 작품이 하나쯤 더 있었을 줄 알았는데 아니더라. 시간이 정말 빨리 흘렀다는 생각이 들었다"고 말문을 열었다. 이어 "'최고의 사랑'을 추억 삼아 다시 봤는데 내가 정말 귀엽더라. 그 작품은 정말 많은 사랑을 받았다"고 회상했다.그러면서 "MBC에서 함께한 작품들은 모두 내게 기념비적인 의미가 있다. '눈사람'은 내가 과연 여주인공을 할 수 있을까 상상도 못 했던 시절 처음 주연을 맡은 작품이었다"고 말했다.또 "'파스타'는 난데없이 '공블리'가 된 작품이고, '최고의 사랑'은 말할 것도 없이 신드롬급 인기를 실감했던 작품"이라며 "한때는 'MBC의 딸'이라는 말도 들었는데, 이제는 MBC의 며느리로 돌아왔다"고 너스레를 떨었다. 앞서 공효진은 MBC '가문의 영광'으로 배우 데뷔 후 '눈사람', '고맙습니다', '파스타', '최고의 사랑' 등을 연이어 흥행시키며 'MBC의 딸'이라는 수식어를 얻었다.유보나 캐릭터에 관해 공효진은 "웹툰으로 먼저 접했고, 대본이 완성되기를 기다렸다. 그림체부터 마음에 쏙 들었다"고 밝혔다. 이어 "감정을 쉽게 읽을 수 없는 분위기와 유보나의 단단한 이미지가 기존에 내가 연기했던 감정 표현이 풍부하고 솔직한 캐릭터들과는 많이 달랐다"고 설명했다.그러면서 "연기하면서 그 차이를 더 절실하게 느꼈고, 꽤 어려운 작업이었다. 원작 웹툰이 큰 사랑을 받는 만큼 팬들의 상상과 어긋나지 않는 것이 가장 큰 숙제였다"고 털어놨다. 또 "킬러로서의 냉철함과 말수가 적은 모습, 집에서는 싹싹한 며느리이자 엄마의 모습을 동시에 보여줘야 했다. 그 이중적인 면을 표현하는 것이 쉽지 않았다"고 덧붙였다. 이어 "나 역시 이 캐릭터가 어떻게 담겼을지 궁금하다. 살아 숨 쉬는 인물처럼 생명력을 불어넣기 위해 노력했다"고 말했다.공효진은 "시청자들도 '유보나가 왜 이런 삶을 살게 됐을까' 궁금해하실 것 같다. 상상하기 힘든 직업을 가졌지만 한편으로는 우리 주변에서 볼 수 있는 평범한 언니 같은 인물"이라고 설명했다. 그는 "극이 진행되면서 그의 과거가 하나씩 드러나는데, 그 과정을 작가님이 굉장히 매력적으로 그려주셨다"고 자신감을 내비쳤다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr