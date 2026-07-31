'유부녀 킬러' 연출을 맡은 윤종호 감독이 정준원을 향한 두터운 신뢰를 내비쳤다./사진제공=MBC

'유부녀 킬러' 연출을 맡은 윤종호 감독이 정준원을 향한 두터운 신뢰를 내비쳤다./사진=텐아시아 이승현 기자

'유부녀 킬러' 연출을 맡은 윤종호 감독이 정준원을 향한 두터운 신뢰를 내비쳤다. 윤 감독은 2024년 방송된 tvN '선재 업고 튀어'를 연출하며 큰 사랑을 받았고, 2년 만에 새 작품으로 돌아왔다.30일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토 드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 공효진, 정준원, 이상이, 무진성, 최우성, 이은샘과 윤종호 감독이 참석했다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다. 정준원은 극 중 유보나(공효진)의 남편이자 과거 '킹피셔'를 추적했던 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.웹툰 속 권태성은 깍듯한 매너와 빼어난 외모를 갖춘 꽃미남으로 설정된 인물이다. 특히 유보나가 첫눈에 반할 만큼 뛰어난 외모가 서사의 개연성을 뒷받침하는 요소로 작용한다. 그런 가운데 정준원의 캐스팅 소식이 알려지자 일부 원작 팬들은 아쉽다는 반응을 보였다.정준원은 "원작 속 태성은 보나가 비주얼적으로 반할 수 있는 설정이 있었지만, 드라마화되면서 대본이 각색되고 캐릭터도 달라졌다"고 말했다. 이어 "연기하는 입장에서는 그렇게까지 필요한 설정은 아니라고 생각했다. 태성이는 아내와 딸을 사랑하는 마음, 다정한 모습, 직장에서 열심히 일하는 모습을 통해 충분히 멋있어 보일 수 있는 인물이라고 생각했다"고 밝혔다.윤 감독은 "사람마다 보는 눈과 생각이 다 다르다. 내 눈에는 정준원이 너무 잘생겼다"고 칭찬했다. 이어 "웹툰 속 미소년 캐릭터보다는 현실적인 결을 가져가고 싶었다. 그걸 잘 표현할 수 있는 배우가 필요했다"고 설명했다.그러면서 "정준원 씨는 내가 생각했던 것 이상으로 캐릭터를 소화해줬다. 원작 속 태성은 다른 인물들에 비해 비중이 크지 않은 편인데, 우리 드라마에서는 결에 맞게 훨씬 좋은 캐릭터가 됐다. 충분히 상응하는 캐릭터라고 생각한다"고 치켜세웠다.'선재 업고 튀어' 이후 2년 만에 복귀한 소감도 밝혔다. 윤 감독은 "전작이 너무 많은 사랑을 받아 부담이 컸다. 하지만 이번 작품은 결이 다르다. 캐릭터의 감정에 집중하려고 노력했다"고 말했다. 이어 "국내에도 킬러 액션물이 많지만, 우리 드라마는 여성 킬러가 저격수라는 설정에 집중했다. 범죄자를 처단하는 설정 자체가 매력적이었다"고 설명했다.그러면서 "대부분 범죄 스릴러는 남성이 중심이 되지만, 우리 작품은 워킹맘인 보나가 킬러라는 특별한 직업을 가진 인물이다. 육아와 킬러라는 삶을 함께 살아가는 특별하면서도 평범한 일상을 그린다"며 "인물들의 관계성에 가장 집중했다"고 강조했다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 31일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr