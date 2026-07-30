배우 이청아가 일상 속에서도 남다른 분위기를 풍기고 있다. / 사진=이청아 SNS

사진=이청아 SNS

배우 이청아가 도회적인 매력으로 근황을 전했다.이청아는 지난 29일 자신의 인스타그램에 "late July🍫🪀"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이청아가 올블랙 룩으로 멋을 낸 채 다양한 포즈로 일상을 보내고 있는 모습. 특히 그는 선글라스에 얼굴 절반이 가려지는 작은 얼굴과 수수한 외모에도 도회적인 아우라를 뽐내 눈길을 끌었다.한편 이청아는 1984년생으로 올해 43세다. 2002년 영화 '성냥팔이 소녀의 재림'으로 데뷔해 올해 23주년을 맞았으며 내년에 방영될 tvN 드라마 '고분고분한 킬러' 출연을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr