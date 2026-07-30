조혜정 / 사진 = 조혜정 SNS

배우 조재현 딸 조혜정이 과감한 스타일링에도 남다른 몸매 자신감을 내비쳤다.29일 조혜정은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 블랙 홀터넥 드레스를 입고 한 손에 와인잔을 든 채 도시 전경이 한 눈에 보이는 테라스에서 환한 미소를 짓는 조혜정의 모습이 담겼다. 그는 한층 갸름해진 비주얼과 슬림해진 상체 라인으로 무결점 드레스핏을 선보였다.특히, 그의 반전 뒤태가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 테라스 테이블에 앉아 브런치를 즐기는 조혜정의 뒷모습이 담겼다. 최근 7kg 감량에 성공했다는 그는 과감한 백리스 디자인에도 굴욕없는 매끈한 등과 선명한 기립근을 자랑해 놀라움을 안겼다.조혜정은 2018년 배우 활동을 잠시 중단한 뒤 tvN '우리들의 블루스'로 복귀를 알렸다. 그는 최근 티빙 드라마 '유미의 세포들3'에 출연해 반가움을 안기기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr