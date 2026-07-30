'유부녀킬러'에서 유부녀 역할을 맡은 공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 시어머니와의 관계를 솔직하게 이야기했다./사진제공=MBC

'유부녀 킬러'에서 유부녀 역할을 맡은 공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 시어머니와의 관계를 솔직하게 이야기했다./사진제공=MBC

새 작품에서 유부녀 역할을 맡은 공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 시어머니와의 관계를 솔직하게 털어놨다. 공효진은 2022년 10살 연하의 가수 케빈 오와 부부가 됐다.30일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 공효진, 정준원, 이상이, 무진성, 최우성, 이은샘과 윤종호 감독이 참석했다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다.공효진은 평범한 아내이자 엄마이면서 범죄자를 단숨에 제압하는 킬러 유보나 역을 맡았다. 그는 실제 결혼 생활이 유부녀 캐릭터를 연기하는 데 도움이 됐다며 "시어머니가 안 계셨다면 시어머니라는 존재를 상상하기 어려웠을 것 같다. 결혼하면서 시어머니가 어떤 존재인지 알게 됐다"고 말했다.이어 "극 중 시어머니가 계속 저를 구박한다. 그런데 실제 시어머니와 성격이 너무 비슷해서 호흡이 잘 맞는다"고 밝혔다. 그러면서 "남편보다 시어머니와 더 잘 맞을 때도 있다"고 웃었다.또 "극 중 시어머니는 사랑하는 아들을 빼앗겼다고 생각해 며느리를 끊임없이 구박한다. 하지만 정작 며느리가 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 사람이라는 사실은 끝까지 모른다"고 설명했다. 이어 "그런 아이러니한 설정이 드라마의 큰 매력이라고 생각한다"고 기대를 당부했다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr