배우 김혜수가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 김혜수가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 이정은이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 최수영이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에, 이정은은 영화 '경주기행', 최수영은 영화 '오케이 마담2' 행사에 참석했다.류예지 기자: 배우 김혜수가 압도적인 존재감으로 '퀸의 패션'을 완성했다. 김혜수는 공식 행사에 참석해 올블랙 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 여름 시즌에는 다소 무겁게 느껴질 수 있는 블랙 컬러를 선택했지만, 오히려 시원하고 세련된 분위기를 극대화하며 독보적인 패션 감각을 자랑했다.김혜수는 볼륨감 있는 블랙 집업 스타일의 상의에 쇼츠를 매치해 절제된 카리스마를 연출했다. 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 관리가 돋보이는 각선미다. 짧은 쇼츠와 블랙 스타킹, 스트랩 힐을 매치해 길고 곧게 뻗은 다리를 더욱 강조했다. 작은 얼굴과 긴 기럭지가 어우러지며 마치 런웨이를 걷는 듯한 비율을 완성했고, 나이를 가늠하기 어려운 탄탄한 몸매 관리도 감탄을 자아냈다.김세아 기자: 김혜수는 과감한 올블랙 스타일링으로 특유의 카리스마를 극대화했다. 볼륨감 있는 집업 톱은 허리 라인을 과하게 드러내기보다 상체에 입체감을 더했고, 쇼츠와 시스루 스타킹, 스트랩 힐을 매치해 긴 다리 비율을 강조했다. 목선을 시원하게 드러낸 오픈 칼라와 실버 액세서리까지 더해지며 시크하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 몸매를 그대로 드러내기보다 비율을 살리는 스타일링이 김혜수만의 존재감을 더욱 부각시켰다.박의진 기자: 블랙 컬러 특유의 시크함과 옷의 소재가 주는 쿨한 무드를 동시에 잡아냈다. 자칫 답답해 보일 수 있는 색상과 재질이지만, 과감하게 내린 넥라인 지퍼로 이를 상쇄하는 센스를 보여줬다. 여기에 볼드한 실버 목걸이를 매치해 자칫 허전할 수 있는 룩에 확실한 포인트를 더했다. 시원하게 넘긴 올백 헤어스타일이 김혜수 특유의 카리스마를 배가시켰다. 숏팬츠로 시원하게 보여준 탄탄한 각선미도 시선을 사로잡았다.류예지 기자: 배우 이정은이 단정한 슈트 스타일링으로 시사회 레드카펫에 등장했다. 이정은은 네이비 컬러 슈트를 선택해 특유의 차분하고 신뢰감 있는 이미지를 살렸다. 배우 이정은이 단정한 슈트 스타일링으로 시사회 레드카펫에 등장했다. 전체적인 스타일링은 깔끔했다.다만 계절감을 고려하면 다소 아쉬움도 남는다. 한여름에 열린 행사인 만큼 재킷까지 갖춰 입으면서 전체적인 인상이 조금 무겁게 느껴졌다. 네이비 컬러 특유의 묵직한 분위기까지 더해져 가을 패션을 연상시키는 스타일링이 됐다. 오히려 재킷을 벗고 안에 입은 블루 셔츠만 착용했더라면 훨씬 시원하고 경쾌한 분위기를 연출할 수 있었을 것으로 보인다.김세아 기자: 이정은은 여유로운 핏의 네이비 수트로 안정감 있는 스타일링을 선보였다. 더블 재킷과 와이드 팬츠를 같은 컬러로 맞춰 전체적으로 길어 보이는 실루엣을 연출했고, 블루 스트라이프 셔츠를 매치해 단조로움을 덜었다. 몸에 딱 맞는 핏보다 편안한 사이즈를 선택하면서도 깔끔한 테일러링 덕분에 단정한 인상을 남겼다. 화려한 디테일보다 균형감 있는 실루엣으로 세련미를 살린 스타일링이었다.박의진 기자: 군더더기 없이 깔끔한 셋업 수트의 정석을 보여줬다. 적당한 무게감의 네이비 컬러가 본인의 톤과 자연스럽게 어우러져 지적이면서도 단아한 분위기를 자아낸다. 다만, 오버핏의 넉넉하고 긴 재킷 기장감이 계절감에 비해 다소 무겁고 답답한 인상을 남긴 점은 약간의 아쉬움을 남겼다.류예지 기자: 배우 최수영이 강렬한 레드 셔츠 스타일링으로 시선을 단숨에 사로잡았다. 최수영은 공식 행사에서 레드 셔츠에 블랙 넥타이, 블랙 팬츠와 벨트를 매치한 스타일링을 선보였다. 강렬한 색감 대비가 돋보이는 조합이지만 과하지 않았고, 오히려 세련된 분위기를 완성했다. 특히 이번 작품에서 빌런 캐릭터를 맡은 만큼 의상 역시 캐릭터의 이미지를 자연스럽게 떠올리게 했다.어딘가 소녀시대 활동 당시 제복 콘셉트를 연상시키는 분위기도 눈길을 끌었다. 레드 셔츠와 블랙 넥타이 조합이 익숙한 아이돌 감성을 떠오르게 하면서도, 지금의 최수영이 소화하니 훨씬 성숙하고 시크한 무드로 재해석됐다.김세아 기자: 수영은 레드 셔츠와 블랙 넥타이, 슬랙스로 클래식한 슈트룩을 완성했다. 강렬한 레드 컬러가 시선을 사로잡는 가운데 하이웨이스트 팬츠가 긴 다리 라인을 더욱 돋보이게 했다. 셔츠를 자연스럽게 넣어 입고 벨트로 허리선을 정리해 깔끔한 비율을 만들었고, 과한 액세서리 없이도 특유의 시원한 피지컬이 돋보였다. 단정하면서도 세련된 오피스룩을 연상시키는 스타일링이었다.박의진 기자: 당당한 커리어우먼을 연상하게 하는 스타일링으로 본인의 장점인 큰 키를 십분 발휘했다. 넥타이를 매치해 중성적인 매력을 한껏 살리면서도, 우아한 곡선을 그리는 세미 부츠컷 팬츠로 세련된 실루엣을 완성했다. 자연스럽게 연출한 헤어스타일과 블랙 톤으로 통일한 시계, 벨트 디테일이 전체적인 룩에 시크한 매력을 한층 더해준다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr