방송인 장동민이 무릎 통증을 호소했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 장동민이 무릎 통증을 호소했다. / 사진 제공=채널S, E채널

방송인 장동민이 무릎 통증을 호소했다.채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 9회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규와 양상국이 베트남 냐짱 근교에 위치한 '판랑'으로 떠나, 700년 된 사원과 바다와 인접한 사막에 방문한다.이날 '독박즈'는 차를 타고 약 2시간을 달려 베트남의 '판랑'에 도착한다. 가장 먼저 이들은 700년의 역사를 품고 있는 '포클롱 가라이 사원'을 찾는다. 이곳에서 '독박즈'와 양상국은 '입장료 내기' 게임으로 '물병 세우기' 대결을 한다. 2:2:2 팀전으로 진행되는 가운데, 장동민-유세윤 팀은 동시에 '물병 세우기'에 성공해 "우와!"라고 환호한다. 그런데 장동민은 곧장 어지럼증을 호소하며 "어우, 빈혈 왔어. 이제 늙어서 리액션 하기도 힘들다"고 토로한다. 유세윤 역시 "나도 기립성 저혈압이…"라며 뒷목을 잡는다.김준호는 '물병 세우기'에 나선 홍인규를 방해하기 위해 장난을 친다. 급기야 그는 "나 같으면 (대결 상대인 양상국한테) 져주겠다"며 심리전을 펼친다. 이에 흔들린 홍인규는 "그건 독박 정신에 어긋난나"라고 '어긋난다'를 잘못 발음하는 '혓바닥 마디 사태'를 일으킨다.한편, 사원에 입장한 '독박즈'는 소원 명당으로도 유명한 '포클롱 가라이 사원' 내 소원 스폿으로 이동한다. 그런데 이곳에서 엄청난 계단을 마주한 장동민은 "하, 저건 뭐야?"라며 한숨을 내쉰다. 김대희 역시 "동민이 너 어떻게 올라가냐?"면서 걱정을 하는데, 알고 보니 장동민은 최근 무릎이 안 좋아서 베트남 여행에서도 내내 다리를 절뚝이며 걸었던 것. 양상국은 장동민을 안타깝게 바라보면서 "제가 선배님 업고 가면 안 되냐?"고 진지하게 묻는다.8월 1일 밤 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 9회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr