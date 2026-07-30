효민 / 사진 = 효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민(37)이 역대급 동안 비주얼을 자랑했다.30일 효민은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 휴가차 중국 상하이를 찾은 효민의 모습이 담겼다. 이날 그는 시티뷰가 한 눈에 보이는 통창을 배경으로 장난기 넘치는 뒷모습을 남겼다. 이어 효민은 현지 식료품점을 방문해 쇼핑을 즐기는 등 일상의 여유를 만끽했다.특히, 효민의 비현실적인 동안 미모가 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 주름기 하나 없는 매끈한 치부와 소멸 직전의 작은 얼굴로 나이가 믿기지 않는 비주얼을 자아냈다. 그러면서도 효민은 또렷한 이목구비와 오똑한 콧대로 무결점 미모를 자랑했다.한편, 효민은 2025년 10세 연상의 금융업 종사자와 결혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr