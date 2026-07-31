배우 최강희가 절친의 어머니에게 듬뿍 사랑받는 훈훈한 일상을 공개했다.
지난 29일 유튜브 채널 '나도최강희'에는 텃밭을 가꾸고 요리를 즐기는 최강희의 일상이 담긴 영상이 게재됐다. 최강희는 작은 텃밭을 소개하며 "내가 농사를 짓는 건 아니고, 집주인 어머님 즉 내 친구의 어머니 텃밭"이라고 밝혔다. 최강희는 친구 어머니와의 각별한 관계를 자랑해 눈길을 끌었다. 그는 "원래 내 친구가 친어머니에게 오냐오냐 크면서 자랐다. 항상 밥상을 차려주시면 아침 먹고 나가는 식이었다"며 사랑을 듬뿍 받고 자란 친구의 과거를 회상했다.
최강희는 "친구가 공부하러 어디 떠나고 나니, 이제는 어머니가 내 것을 막 챙겨 주신다"고 털어놨다. 또 "택배함에 먹을 것을 놓고 가시는 등 챙겨주는 게 몸에 배어 있으시다"라며, 친딸처럼 자신을 살뜰히 보살펴주는 친구 어머니의 따뜻한 마음에 깊은 감사를 표했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 29일 유튜브 채널 '나도최강희'에는 텃밭을 가꾸고 요리를 즐기는 최강희의 일상이 담긴 영상이 게재됐다. 최강희는 작은 텃밭을 소개하며 "내가 농사를 짓는 건 아니고, 집주인 어머님 즉 내 친구의 어머니 텃밭"이라고 밝혔다. 최강희는 친구 어머니와의 각별한 관계를 자랑해 눈길을 끌었다. 그는 "원래 내 친구가 친어머니에게 오냐오냐 크면서 자랐다. 항상 밥상을 차려주시면 아침 먹고 나가는 식이었다"며 사랑을 듬뿍 받고 자란 친구의 과거를 회상했다.
최강희는 "친구가 공부하러 어디 떠나고 나니, 이제는 어머니가 내 것을 막 챙겨 주신다"고 털어놨다. 또 "택배함에 먹을 것을 놓고 가시는 등 챙겨주는 게 몸에 배어 있으시다"라며, 친딸처럼 자신을 살뜰히 보살펴주는 친구 어머니의 따뜻한 마음에 깊은 감사를 표했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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