최강희가 유튜브를 통해 근황을 공개했다. / 사진='나도최강희' 유튜브 캡쳐

최강희가 유튜브를 통해 근황을 공개했다. / 사진='나도최강희' 유튜브 캡쳐

배우 최강희가 절친의 어머니에게 듬뿍 사랑받는 훈훈한 일상을 공개했다.지난 29일 유튜브 채널 '나도최강희'에는 텃밭을 가꾸고 요리를 즐기는 최강희의 일상이 담긴 영상이 게재됐다. 최강희는 작은 텃밭을 소개하며 "내가 농사를 짓는 건 아니고, 집주인 어머님 즉 내 친구의 어머니 텃밭"이라고 밝혔다.최강희는 친구 어머니와의 각별한 관계를 자랑해 눈길을 끌었다. 그는 "원래 내 친구가 친어머니에게 오냐오냐 크면서 자랐다. 항상 밥상을 차려주시면 아침 먹고 나가는 식이었다"며 사랑을 듬뿍 받고 자란 친구의 과거를 회상했다.최강희는 "친구가 공부하러 어디 떠나고 나니, 이제는 어머니가 내 것을 막 챙겨 주신다"고 털어놨다. 또 "택배함에 먹을 것을 놓고 가시는 등 챙겨주는 게 몸에 배어 있으시다"라며, 친딸처럼 자신을 살뜰히 보살펴주는 친구 어머니의 따뜻한 마음에 깊은 감사를 표했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr