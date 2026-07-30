그룹 NCT 127의 다섯 번째 투어 'NEO CITY - THE REDLINE' 포스터./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 다섯 번째 월드투어 포스터를 공개했다.NCT 127은 30일 공식 SNS를 통해 'NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY – THE REDLINE'(엔시티 127, 5TH 투어 '네오 시티 – 더 레드라인') 포스터를 공개했다. 포스터에는 공연 콘셉트를 엿볼 수 있는 비주얼이 담겼다.이번 투어는 오는 9월 18~20일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 막을 올린다. 서울 공연은 티켓 오픈 이후 3회 공연 모두 매진됐다.이후 NCT 127은 10월 자카르타와 홍콩, 싱가포르, 방콕을 거쳐 내년 1월 타이베이에서 공연을 이어간다. 추가 개최 지역은 추후 공개될 예정이다.NCT 127은 투어에 앞서 오는 8월 24일 정규 7집 'BLINGY'(블링이)를 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr