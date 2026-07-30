심규덕, 이아영 커플이 '연애전쟁'에 출연한 모습이다. / 사진=JTBC '연애전쟁' 영상 캡처

심규덕이 '연애전쟁' 진정성 논란에 대해 입을 열었다. / 사진='심과함께ㅣ법무법인 심' 유튜브 영상 캡처

'돌싱글즈' 심규덕이 '연애전쟁' 출연 후 쏟아진 시청자 반응을 보며 이아영과 이별까지 고민했다고 털어놨다.지난 29일 유튜브 채널 '심과함께ㅣ법무법인 심'에는 '연애전쟁 각본? 연출? 그래서 변호사가 얼마를 벌까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 최근 이아영과 함께 JTBC 예능 '연애전쟁'에 출연했던 심규덕은 방송 뒷이야기를 전했다.심규덕은 '연애전쟁'을 둘러싼 연출과 대본 의혹을 부인했다. 그는 "연출이거나 그런 건 전혀 없었다. 없던 말을 지어내거나 지시한 적도 없다"고 말했다. 이어 "관찰 예능 특성상 하루 동안 있었던 일 가운데 방송에 필요한 장면만 담기다 보니 앞뒤 맥락이 빠졌고, 자극적인 부분만 부각된 것 같다"고 설명했다.이어 방송 이후 쏟아진 반응에 대한 솔직한 심경도 밝혔다. 그는 "'아영님 좋은 분인 것 같은데 아영님을 위해서 떠나라'는 댓글을 보고 마음이 흔들렸다"며 "악플이라기보다 맞는 말이라는 생각이 들었다. '내가 떠나줘야 하나, 보내줘야 하나'라는 생각을 잠깐 했었다"고 고백했다.앞서 심규덕은 이아영과 '연애전쟁'에 출연해 재혼을 앞둔 커플의 갈등을 공개했다. 그러나 방송 전 커플 유튜브 채널을 개설하고 "실제로는 사이가 좋다"고 밝히면서 프로그램의 진정성을 훼손했다는 비판을 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr