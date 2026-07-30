개그맨 이상훈이 예고 없는 프로그램 하차를 통보받았던 사연을 털어놓았다./사진제공=SBS Plus

개그맨 이상훈이 예고 없는 프로그램 하차를 통보받았던 사연을 털어놓았다./사진제공=SBS Plus

개그맨 이상훈이 예고 없는 프로그램 하차를 통보받았던 사연을 털어놓았다.27일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 30회에서는 '혐'을 주제로 이상훈과 배우 안주미가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 이국주는 주제를 소개하며 "연예인은 대중의 미움을 받기도 하는데 이런 미움 때문에 마음고생한 경험이 있나?"라고 물었다. 이에 이상훈은 "나는 일단 악플이 없는 연예인이다. 선플도 없다. 무플이라는 이야기다. 관심을 크게 못 받는 연예인이라"라며 씁쓸한 웃음을 지었다.이국주가 "(악플이) 있으면 속상하고 없으면 서운하다"라고 공감하자 이상훈은 "그래서 지금이 좋다. 마음의 건강이 더 중요하다고 생각하고 있다"라며 담담하게 말했다.이국주가 "힘든 시기에 안 좋은 댓글을 봤을 때 어떻게 멘탈을 지켜냈느냐"라고 다시 묻자 이상훈은 "악플이라기보다는 애정을 갖던 프로그램에서 예고 없는 해고 통보를 받은 적이 있다. 그 주에 방송 알람이 떠서 봤더니 다른 분이 진행하고 있더라. 그래서 '와, 이거 너무 경우가 아니지 않나?' 싶었다. 스트레스를 너무 많이 받았다"고 회상했다.이어 "'이거를 어떻게 이겨내야 하지?' 했는데 장난감 수집이 취미지 않냐. 그때 방 한 칸에 장난감이 가득 있었는데 그 안에서 장난감을 조립하고 완성된 것을 한 시간 정도 보고 나오니까 마음이 편안해지면서 스트레스가 좀 풀리더라"라며 자신만의 스트레스 해소법을 공개했다.이상훈은 장난감 박물관에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "장난감 박물관을 하고 있다. 장난감을 모으다가 사업도 하게 됐는데 장난감이 200평 공간에 6000점 이상 있다. 25년 넘게 수집했다"라며 박물관 사진을 공개했다. 이를 본 안주미가 "저 정도면 돈은 얼마나 든 건지 여쭤봐도 되겠냐"라고 묻자 이상훈은 "대략 10억 정도 들었다"라고 답해 놀라움을 안겼다.이상훈은 "분명히 장난감을 잘 세워놨는데 아침에 출근하면 쓰러져 있다. 이게 혹시 귀신의 짓인가?"라고 고민을 털어놨다. 이에 무속인들은 "터에는 돈을 벌어주는 대감이 있다. 그곳을 지켜주는... 보이지 않는 자취를 남긴다고 본다"라고 설명했다. 한 무속인이 "장난감이 다 새것인가, 혹시 중고도 있나?"라고 묻자 이상훈은 "중고 인형은 함부로 사는 거 아니라고 하는데 50%는 중고다"라고 답했다.안주미는 "무속인 선생님이 아까 어떤 사진을 보고 '저건 중고 같은데? 아우, 추워!' 그러셨다"라고 전했고, 무속인들은 진열장 안의 물건을 가리키며 "2~3개가 중고 같다"라고 짚었다. 이에 이상훈은 "맞다! 2개가 중고다"라며 놀라워했고, 무속인은 "귀신은 아니지만 안 좋은 물건이다"라고 조언했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr