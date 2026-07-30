서효림이 김치 사업을 준비 중인 근황을 알렸다. / 사진=서효림 SNS

서효림이 김치 사업을 준비 중인 근황을 알렸다. / 사진=서효림 SNS

배우 서효림이 시어머니인 고(故) 김수미의 김치 사업을 이어받은 근황을 공개했다.서효림은 30일 자신의 SNS에 "배추랑 무 들고 세계로 나아가보겠다"는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 서효림은 한 스튜디오에서 앞치마를 입은 채 무와 배추를 들고 있다. 차분한 블랙 원피스에 머리를 단정하게 넘긴 서효림은 활짝 웃으며 무를 들어 보였다.다른 사진에서는 분홍색 한복을 입고 고운 자태를 뽐내고 있다. 시어머니의 김치 사업을 이어가고자 분투하는 그의 노력이 전해졌다.서효림은 2019년 배우 김수미의 아들 정명호 씨와 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다. SNS를 통해 시어머니에 이어 김치 사업을 준비 중인 근황을 여러 차례 알린 바 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr