배우 한다감이 포즈를 취하고 있다. / 사진=한다감 SNS

배우 한다감이 임신 후 바빠진 근황을 공유했다.한다감은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "현영언니랑…❤️❤️❤️ 언제봐도 상큼한 언니~😘"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 한다감이 방송인 현영과 방송 녹화를 위해 만난 모습. 특히 한다감은 "오늘 방송이 3개나 있어요. 어떻게 하다 보니 그렇게 됐네요ㅎ 모두 저녁 방송이에요. 꺄~~악~!"이라며 최근 임신 발표로 바빠진 근황에 행복한 마음을 표출했다.한다감은 지난 4월 자신의 SNS를 통해 임신 소식을 직접 전했다. 당시 47세 임신이라는 점에서 큰 화제를 모았던 그는 "살면서 이렇게 많은 DM은 처음"이라며 "생명을 잉태하는 것에 많은 분들이 관심을 가져 주시고 응원해 주시는 것 같다"고 얼떨떨한 감정을 전한 바 있다.한편 한다감은 1980년생으로 만 45세다. 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 7년 만에 임신했다. 출산 예정 시기는 올가을로 알려졌다. 그는 영화 '점례는 나의 빛'으로 관객과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr