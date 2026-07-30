박시은, 박시우 / 사진 = 박시은 SNS

가수 박남정의 딸이자 그룹 스테이씨 멤버 박시은이 똑 닮은 미모의 여동생을 공개했다.30일 박시은은 "노는 게 제일 좋아" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 여행차 일본을 찾은 박시은 박시우 자매의 투샷이 담겼다.특히, 똑 닮은 두 사람의 미모가 눈길을 끌었다. 사진 속 박시은 박시우 자매는 박남정의 오똑한 콧대와 살포시 올라간 입꼬리를 쏙 빼닮은 모습을 자랑했다. 박시우는 아이돌 언니 못지 않은 진한 눈매와 잡티 하나 없는 하얀 피부를 자아내 놀라움을 안겼다.사진을 본 팬들은 "박자매 케미 좋다", "예쁜 애 옆에 또 예쁜 애", "박남정 씨는 밥 안 먹어도 배부르겠네" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.앞서, 박남정의 둘째 딸 박시우는 지난 2월 tvN STORY, 티캐스트 E채널 공동제작 예능 '내 새끼의 연애2'에 출연해 수려한 미모를 화제를 모은 바 있다. 당시 박남정은 딸에 대해 "자기 관리를 정말 철저하게 한다"며 "대학교를 동시에 다섯 군데나 합격했다. 일본어 자격증도 땄다"고 자랑하기도 했다.한편, 박남정은 모델 출신 8세 연하 여성과 결혼해 슬하에 두 딸 박시은, 박시우를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr