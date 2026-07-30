가수 박지현이 '나 혼자 산다'에서 어린 시절 살았던 중국 상하이로 떠난다.
오는 31일 방송되는 MBC '나 혼자 산다에서는 박지현이 20년 전 추억을 찾아 중국 상하이로 여행을 떠난 모습이 공개된다.
박지현은 어린 시절 유학했던 중국 상하이를 추억 여행 차 찾는다. 화려한 티셔츠와 짧은 반바지, 삼선 슬리퍼를 매치한 색다른 여행 패션으로 눈길을 끄는 가운데, '패션 스승' 코드 쿤스트의 반응에도 관심이 쏠린다. 박지현은 유학 시절 즐겨 찾던 아침 메뉴를 파는 전통 노포를 찾는다. 긴 대기 줄에 합류한 그는 20년 전 추억을 떠올리며 기다림을 즐긴다. 이어 오랜만에 최애 아침 메뉴를 맛본 박지현은 "진짜 중국에 온 것 같다"라며 웃어 보인다.
이어 박지현은 많은 사람으로 붐비는 한 공원을 찾는다. 바닥에 종이들이 가득 깔린 낯선 풍경에 박지현은 "나도 처음 본다"며 놀라움을 감추지 못한다. 이후 현장에서 뜻밖의 '길거리 캐스팅'을 당한다고 해 어떤 상황이 펼쳐질지 궁금증을 더한다.
'나 혼자 산다'는 31일 오후 11시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
오는 31일 방송되는 MBC '나 혼자 산다에서는 박지현이 20년 전 추억을 찾아 중국 상하이로 여행을 떠난 모습이 공개된다.
박지현은 어린 시절 유학했던 중국 상하이를 추억 여행 차 찾는다. 화려한 티셔츠와 짧은 반바지, 삼선 슬리퍼를 매치한 색다른 여행 패션으로 눈길을 끄는 가운데, '패션 스승' 코드 쿤스트의 반응에도 관심이 쏠린다. 박지현은 유학 시절 즐겨 찾던 아침 메뉴를 파는 전통 노포를 찾는다. 긴 대기 줄에 합류한 그는 20년 전 추억을 떠올리며 기다림을 즐긴다. 이어 오랜만에 최애 아침 메뉴를 맛본 박지현은 "진짜 중국에 온 것 같다"라며 웃어 보인다.
이어 박지현은 많은 사람으로 붐비는 한 공원을 찾는다. 바닥에 종이들이 가득 깔린 낯선 풍경에 박지현은 "나도 처음 본다"며 놀라움을 감추지 못한다. 이후 현장에서 뜻밖의 '길거리 캐스팅'을 당한다고 해 어떤 상황이 펼쳐질지 궁금증을 더한다.
'나 혼자 산다'는 31일 오후 11시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT