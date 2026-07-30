박지현이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박지현이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진제공=MBC

가수 박지현이 '나 혼자 산다'에서 어린 시절 살았던 중국 상하이로 떠난다.오는 31일 방송되는 MBC '나 혼자 산다에서는 박지현이 20년 전 추억을 찾아 중국 상하이로 여행을 떠난 모습이 공개된다.박지현은 어린 시절 유학했던 중국 상하이를 추억 여행 차 찾는다. 화려한 티셔츠와 짧은 반바지, 삼선 슬리퍼를 매치한 색다른 여행 패션으로 눈길을 끄는 가운데, '패션 스승' 코드 쿤스트의 반응에도 관심이 쏠린다.박지현은 유학 시절 즐겨 찾던 아침 메뉴를 파는 전통 노포를 찾는다. 긴 대기 줄에 합류한 그는 20년 전 추억을 떠올리며 기다림을 즐긴다. 이어 오랜만에 최애 아침 메뉴를 맛본 박지현은 "진짜 중국에 온 것 같다"라며 웃어 보인다.이어 박지현은 많은 사람으로 붐비는 한 공원을 찾는다. 바닥에 종이들이 가득 깔린 낯선 풍경에 박지현은 "나도 처음 본다"며 놀라움을 감추지 못한다. 이후 현장에서 뜻밖의 '길거리 캐스팅'을 당한다고 해 어떤 상황이 펼쳐질지 궁금증을 더한다.'나 혼자 산다'는 31일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr