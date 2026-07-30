설현 / 사진 = 설현 SNS

그룹 AOA 출신 배우 설현이 인간미 넘치는 일상을 공개했다.29일 설현은 자신의 SNS에 "다 이겨 눅눅한 여름"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 볼캡을 거꾸로 쓴채 네이비 레이어드 원피스를 입은 설현의 모습이 담겼다. 이날 그는 한 카페 테라스에 앉아 독서를 즐기며 지적인 매력을 발산했다.특히, 그의 민낯 비주얼이 눈길을 끌었다. 사진 속 설현은 수수한 메이크업에도 잡티 하나 없는 도자기 피부와 또렷한 이목구비를 자랑해 놀라움을 안겼다. 그러면서도 그는 장난기 넘치는 밝은 미소로 특유의 털털한 매력을 자아내 팬들의 감탄을 샀다.사진을 본 팬들은 "사람 냄새나서 좋다", "이렇게 건강미 넘칠 수가" 등의 반응을 보였다.한편, 설현은 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연한다. 또한 그는 차기작으로 JTBC 신작 드라마 '인간X구미호' 출연을 확정하며 활발한 활동을 예고했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr