샤이니 온유 / 사진=텐아시아 DB

그룹 샤이니 온유가 타이베이 돔 무대에 오른다.온유는 오는 9월 6일 대만 타이베이 돔에서 열리는 푸본 가디언즈의 '푸본 가디언즈 하이스쿨' 테마 이벤트에 참석한다. 푸본 엔터 & 스포츠 엔터의 초청으로 성사된 일정이다.'푸본 가디언즈 하이스쿨'은 대만프로야구(CPBL) 푸본 가디언즈가 매년 개최하는 대표 테마 이벤트로, 야구와 엔터테인먼트를 결합한 축제다. 학교 콘셉트를 바탕으로 다양한 현장 이벤트와 특별 공연을 선보인다.온유가 타이베이 돔 무대에 오르는 것은 이번이 처음이다. 공연에서는 안정적인 라이브와 감성을 앞세운 무대를 선보일 예정이다.온유는 최근 해외 활동에 박차를 가하고 있다. 단독 콘서트와 팬미팅을 비롯해 해외 공연 무대에 잇달아 오르며 글로벌 팬들과의 접점을 넓히고 있다. 온유는 오는 9월 22~23일 일본 도쿄, 10월 30일~11월 1일 서울에서 단독 콘서트 '2026 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : Q]'를 개최한다.이에 앞서 다음 달 15일부터 21일까지 서울 영등포 타임스퀘어 3층에서는 'ONEW OFFICIAL CHARACTER 'JJING-NYANG' PAJAMA PARTY POP-UP STORE'가 열린다. 온유의 공식 캐릭터 '찡냥이', '찡먹이', '찡즈'를 활용한 MD와 팝업 한정 특전이 마련될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr