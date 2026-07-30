배우 이정은이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 이정은이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '경주기행'(감독 김미조)이 배우 이정은의 캐릭터를 공개했다. 이정은은 막내딸을 잃은 뒤 8년간 복수만을 바라보며 살아온 엄마 옥실을 연기한다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 이정은을 비롯해 공효진, 박소담, 이연 등이 출연한다.이정은이 연기하는 엄마 옥실은 동네 수선집 '옥패션'을 운영하며 생계를 이어가던 평범한 인물이다. 하지만 막내딸 '경주'를 잃은 뒤 슬픔과 죄책감을 품고 오직 복수만을 바라며 살아온 끝에, 네 모녀의 '죽이는 여행'을 이끄는 인물로 변한다.이정은은 앞서 '기생충', '타인은 지옥이다', '운수 오진 날'에서는 강렬한 존재감을, '동백꽃 필 무렵', '조명가게'에서는 따뜻한 모성애를, '낮과 밤이 다른 그녀', '좀비딸'에서는 생활밀착형 캐릭터를 선보여왔다. 이번 작품에서 복수와 모성 사이에서 흔들리는 인물의 복합적인 감정을 그려낼 예정이다.이번 작품은 영화 '오마주'를 함께했던 김미조 감독과 이정은의 인연에서 출발했다. 김미조 감독은 "옥실은 가슴속 불덩이를 꺼뜨리기 위해 달려가지만 인간이기에 끊임없이 흔들리고 갈등하는 복합적인 인물"이라며 "깊은 내면의 민낯까지 이정은 배우가 대체 불가하게 완성해냈다"고 전했다. 이정은은 "복수라는 공통된 목표 아래서도 엄마와 딸들의 생각은 저마다 다르다"며 "'옥실'의 선택에 관객들이 깊이 공감하고 납득할 수 있는 지점을 표현하는 데 가장 신경 썼다"고 밝혔다.가족 복수극 '경주기행'은 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr