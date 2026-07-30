유혜주가 유튜브 복귀 소식을 알렸다. / 사진=유혜주 SNS

인플루언서 유혜주가 부친상을 치른 가운데, 중단했던 유튜브의 재개 소식을 전했다.유혜주는 30일 자신의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 통해 "걱정해 주시고 기다려 주셔서 진심으로 감사하다"라며 근황을 밝혔다.그는 "지난 한 일주일은 몸도 마음도 많이 힘든 시간이었던 것 같다. 경황이 없어 따로 말씀드리지 못했는데, 소식을 접하신 많은 분께서 댓글로 걱정과 격려를 보내 주시고 따뜻한 마음을 전해 주셨더라"고 적었다. 이어 "짱아를 낳고 산후조리 중 갑작스럽게 아버지의 비보를 접해 급히 부산에 다녀왔다"며 "많은 분의 위로 속에서 아버지의 장례를 잘 치르고 돌아왔고, 지금은 다시 조리원에서 몸과 마음을 추스르며 회복에 집중하고 있다"고 했다.유혜주는 "사실 채널을 조금 더 오랫동안 쉬어야 할까 고민도 많이 했다. 하지만 계속 멈춰 있기보다는 천천히 일상으로 돌아가는 것이 저에게도 더 힘이 될 것 같다는 생각이 들었다"고 유튜브 복귀를 알렸다. 이어 "무엇보다 제가 다시 씩씩하고 활기차게 살아가는 모습을 아버지도 바라실 것 같아, 오늘부터 조심스럽게 영상을 다시 올려보려고 한다"며 "오늘 영상은 저녁 8시에 업로드 예정이며, 영상 마지막에는 글로 전하려 했던 제 근황도 조금 담아보았다"고 예고했다. 그러면서 "당분간 저는 몸과 마음 모두 잘 회복하는데만 집중하겠다"며 "걱정해 주시고 따뜻한 마음을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 이야기했다.새로 태어난 둘째 '짱아'의 소식도 전했다. 유혜주는 "이름은 유건이로 지었다"며 "유건이도 무럭무럭 잘 크고 있다. 곧 소식 전하겠다"고 덧붙였다.앞서 텐아시아 취재 결과, 유혜주의 아버지 유 모씨는 지난 23일 별세했다. 유혜주의 측근은 텐아시아에 "유혜주가 부친상을 당해 최근 가족들과 장례를 마쳤다"고 귀띔했다. 앞서 유혜주는 유튜브를 통해 최근 부친의 건강이 악화됐다고 밝힌 바 있다. 고인은 암 투병 중이었던 것으로 알려졌다. 발인은 지난 25일 엄수됐다.유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'로 얼굴을 알렸다. 2019년 승무원 조모 씨와 결혼해 2023년 첫째 아들을, 최근 둘째 아들을 출산했다. 현재 구독자 112만 명의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 운영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr