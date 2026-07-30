가수 티파니 영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'엑최근 배우 변요한과 결혼한 가수 티파니 영이 '엑스 더 리그'의 MC로 나선다.30일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 티파니 영, 뱀뱀, 배우 기은세, 노희영 대표, 이혜옥 PD가 참석했다.'엑스 더 리그'는 한국, 중국, 일본, 미국, 태국, 베트남, 인도네시아, 싱가포르&말레이시아 등 총 9개국 8개 팀, 40명의 글로벌 셀러들이 펼치는 커머스 국가대항전이다. 참가자들은 100일 동안 치열한 셀링 전쟁을 펼치며, 이번 리그의 총 상금은 약 7억 원(50만 달러)이다.MC를 맡은 티파니 영은 "각자가 SNS를 통해 자신의 이야기를 알리고 주인공이 되는 시대다. 세계 시장이 어떻게 움직이고 있는지 꾸준히 관심을 가져온 사람으로서 이런 프로그램이 만들어진다는 게 자랑스러웠다"라며 출연 이유를 밝혔다.연출을 이혜옥 PD는 티파니 영을 섭외한 것에 대해 만족감을 보였다. 이 PD는 "티파니 영이 현장에서 동시통역이 잠깐 끊겼을 때 큰 도움을 줬다. 또 티파니 영이 프로그램에 참여한다는 이유만으로 참가자 섭외를 수월하게 진행할 수 있었다"라며 웃어 보였다.'엑스 더 리그'는 다음 달 2일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr