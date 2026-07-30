프로미스나인 / 사진 제공=어센드

프로미스나인 콘서트 포스터 / 사진 제공=어센드

그룹 프로미스나인이 아시아 투어에 돌입한다.프로미스나인은 지난 29일 공식 SNS를 통해 '2026 fromis_9 ASIA TOUR 'TOMORROW GLOW.' IN SEOUL' 포스터를 공개하고 투어 개최를 알렸다. 서울 공연을 시작으로 아시아 각 지역을 찾아 팬들과 만날 예정이다.투어는 서울에서 막을 올린다. 프로미스나인은 오는 9월 4일부터 6일까지 서울 성북구 고려대학교 화정체육관(타이거돔)에서 공연을 연다. 이후 아시아 여러 도시를 순회하며 현지 팬들과 만난다. 추가 일정은 추후 공개될 예정이다.투어 소식과 함께 음악방송 1위도 추가했다. 프로미스나인은 지난 29일 방송된 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'에서 정규 2집 'Glow ME'(글로우 미) 타이틀곡 'Vitamin ME'(비타민 미)로 정상에 올랐다.프로미스나인은 소속사 어센드를 통해 "이렇게 큰 사랑과 응원을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드린다"며 "팬 여러분 덕분에 뜻깊은 상을 받을 수 있었다. 앞으로도 좋은 음악과 무대로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.'Glow ME'는 새로운 인연과 경험 속에서 마주한 설렘과 용기, 위로가 자신을 성장시키는 힘이 된다는 메시지를 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Vitamin ME'는 라틴풍 그루브와 중독성 있는 멜로디가 특징인 서머송이다. 멜론 최신 발매 차트(1주) 1위, HOT(발매 30일) 2위, TOP100 4위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr