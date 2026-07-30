홍진영 / 사진 = 홍진영 SNS

트로트 가수 홍진영이 글래머 자태를 자랑했다.30일 홍진영은 자신의 SNS에 "오조오억년만에 #영화관 다녀왔지 뭐야. 오늘 하루도 모두들 힘내자요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 홍진영은 볼캡을 눌러쓴 채 스트라이프 패턴의 나시톱을 매치한 내추럴 패션으로 영화관을 찾았다.특히 그의 무결점 몸매가 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 선명한 턱선과 한층 또렷해진 이목구비로 갸름한 비주얼을 자아내면서도 잘록한 허리로 볼륨감 넘치는 실루엣을 자랑했다. 해당 사진을 접한 팬들은 "오늘도 미모 무슨 일", "영화 보러 가는 게 이렇게 예쁠 일이냐고" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편 홍진영은 2009년 솔로곡 '사랑의 배터리'를 발매하며 이름을 알렸다. 이후 그는 '엄지 척', '잘가라', '오늘 밤에' 등 다수의 히트곡을 발표해 국민 트로트 가수 반열에 올랐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr