티파니 영이 '엑스 더 리그' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=ENA

'엑스 더 리그' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=ENA

기은세가 '엑스 더 리그' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=ENA

노희영이 '엑스 더 리그' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=ENA

'엑스 더 리그' 제작발표회가 열렸다. / 사진제공=ENA

상금 7억 원을 걸고 국가대항전이 펼쳐진다. 세계 최초 국가대항 세일즈 커머스 서바이벌 '엑스 더 리그'가 첫 방송을 앞둔 가운데, 연출을 맡은 이혜옥 PD는 "단순한 판매 경쟁이 아니라 한 사람이 브랜드가 돼가는 과정을 볼 수 있는 프로그램"이라며 자신감 있는 모습을 보였다.30일 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회가 열렸다. 가수 티파니 영, 뱀뱀, 배우 기은세, 노희영 대표, 이혜옥 PD가 참석했다.'엑스 더 리그'는 한국, 중국, 일본, 미국, 태국, 베트남, 인도네시아, 싱가포르&말레이시아 등 총 9개국 8개 팀, 40명의 글로벌 셀러들이 펼치는 커머스 국가대항전이다. 참가자들은 100일 동안 치열한 셀링 전쟁을 펼치며, 이번 리그의 총 상금은 약 7억 원(50만 달러)이다.MC를 맡은 티파니 영은 "각자가 SNS를 통해 자신의 이야기를 알리고 주인공이 되는 시대다. 세계 시장이 어떻게 움직이고 있는지 꾸준히 관심을 가져온 사람으로서 이런 프로그램이 만들어진다는 게 자랑스러웠다. 그래서 출연하게 됐다"라고 말문을 열었다. 이어 "진행을 맡은 입장에서 출연자들의 경쟁을 바라보는 위치였는데 첫 녹화부터 스케일이 어마어마했다"라며 프로그램에 대한 기대감을 내비쳤다. 그러면서 "매번 정말 대단하다는 생각이 들었다. 기대해주셔도 좋을 것"이라고 덧붙였다.기은세는 한국 팀의 캡틴으로 나선다. 그는 "시작 단계부터 4개월가량 열심히 촬영했는데 대한민국을 대표하는 캡틴이다 보니 개인전을 할 때나 단체전을 할 때 느껴지는 책임감이 남달랐다"라며 "캡틴을 맡은 만큼 팀이 상위권에 들 수 있도록 열심히 노력했다"고 말했다.심적 부담감을 호소하기도 했다. 기은세는 "1라운드를 진행하면서 프로그램이 어떤 식으로 진행되는지 몰라 스트레스를 많이 받았었다"라며 "잠에 못 들고 혼자 밤에 눈물을 흘리기도 했다. 힘들기도 했지만 그래도 대한민국 대표라는 자부심을 갖고 열심히 했다"고 회상했다.한국 팀 오너를 맡은 노희영은 "한국 팀의 대표를 맡게 되어 최선을 다해 임했다"라고 운을 뗐다. 그러면서 "우리보다 더 열정적으로 임하는 타국 팀들을 보며 오히려 많은 조언과 자극을 얻었다. 시청자분들도 '엑스 더 리그'를 통해 많은 것들을 배워가셨으면 좋겠다"고 전했다. 또한 "우리 문화가 이 정도로 사랑받은 적이 있었나 싶을 만큼 K-뷰티와 K-푸드의 위상이 높아졌지만, 콘텐츠의 인기가 실제 제품 판매로 이어지는 데는 여전히 간극이 있었다. 이번 기회를 통해 기술력을 갖춘 국내 중소기업 제품을 세계 시장에 알리고 싶었다"고 말했다.이혜옥 PD는 "지난 2월부터 약 8개월간 준비해 온 프로젝트다. 세계 최초 글로벌 커머스 리그라는 새로운 형식을 통해 기존에 없던 재미를 전하고 싶었다"라고 기획 의도를 밝혔다. 이어 "9개국 40명의 셀러가 각국의 개성과 경쟁을 보여줄 것"이라고 자신했다.끝으로 이 PD는 "셀러들의 콘텐츠 창작 능력과 팬덤의 파급력을 함께 확인할 수 있을 것"이라며 "팬덤만으로 승패가 갈리는 프로그램이 아니다. 단순한 판매 경쟁이 아니라 한 사람이 브랜드가 되어가는 과정을 볼 수 있는 프로그램"이라고 강조했다.'엑스 더 리그'는 다음 달 2일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr