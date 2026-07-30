인도계 영국 배우 타즈 싱(Taz Singh タズ・シン)이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 특별출연했다.타즈 싱은 최근 공개된 에피소드에서 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. 극 중 긴박한 상황의 중심에 선 인물로 등장해 이동욱, 현리와 호흡을 맞췄으며 대사와 액션 연기를 통해 장면의 긴장감을 높였다.타즈 싱은 방탄소년단 RM의 'LOST!' 뮤직비디오와 레드벨벳 슬기의 'Baby, Not Baby' 뮤직비디오에 출연하며 국내 대중에게 얼굴을 알렸다. 일본 배우 코이케 에이코, 나카노 타이가와 함께한 프로젝트에도 참여하는 등 한국과 일본을 오가며 활동 영역을 넓혀왔다.이번 특별출연 역시 한국 제작진 및 아티스트와 이어온 협업의 연장선이다. 타즈 싱은 뮤직비디오에 이어 드라마까지 활동 범위를 확장하며 아시아 엔터테인먼트 시장에서 필모그래피를 쌓고 있다.타즈 싱이 특별출연한 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 지난 22일 공개됐다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr