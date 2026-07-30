개그우먼 김지민과 개그맨 김준호가 부모가 된다. / 사진=김지민 SNS

개그맨 김준호와 결혼한 코미디언 김지민이 임신했다.김지민은 30일 자신의 인스타그램에 "자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었답니다!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김지민이 2세의 초음파 사진과 임신 테스트기에 두 줄이 선명한 모습. 김지민은 "25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다!"라며 임신 소식을 전했다.김지민은 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관에서 한 번 만에 찾아왔다"고 밝혔다.김지민은 아이의 태명은 '두룹이'라면서 "안정기가 지나 드디어 말하게 돼서 오늘 발 뻗고 잘 수 있겠다"고 기쁨을 표출했다.김지민-김준호 부부는 최근 방송을 통해 "2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행하고 있다"고 여러 차례 언급한 바 있다.한편 김지민은 KBS 개그맨 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난해 7월 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr