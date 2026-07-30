유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 논란을 재소환해 2차 가해라는 비판을 받은 데 대해 결국 고개를 숙였다. / 사진=각 유튜브 채널

유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 논란을 재소환해 2차 가해라는 비판을 받은 데 대해 결국 고개를 숙였다. / 사진=각 유튜브 채널

유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 논란을 재소환해 2차 가해라는 비판을 받은 데 대해 결국 고개를 숙였다. / 사진=각 유튜브 채널

유튜버 김선태가 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 논란을 재소환해 2차 가해라는 비판을 받은 데 대해 결국 고개를 숙였다.김선태는 30일 자신의 유튜브 채널에 '죄송합니다'라는 제목의 영상을 게재하고 "어제 KBS 유튜브 채널에 올라간 '돈선태 성공시대' 선공개 영상으로 상처받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.그는 "문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청했다"며 "제 이름을 걸고 하는 영상임에도 방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상을 사전에 검토하거나 공개를 요청하지 않은 점은 정말 무책임했다"고 말했다. 이어 "게스트에 대한 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못"이라며 "첫 촬영이라 대본을 소화하는 데 급급해 현장에서 대본의 문제점을 전혀 인지하지 못했다"고 인정했다.김선태는 "영상이 비공개된 이후 제 언행을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "앞으로는 모든 발언과 행동에 더욱 신중하겠다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다"고 약속했다. 그러면서 "저의 부족함으로 피해를 입으신 모든 분들, 특히 리센느 멤버들에게 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 거듭 사과했다.논란은 지난 29일 KBS 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에 공개된 웹예능 '돈선태 성공시대' 선공개 영상에서 시작됐다. 영상에는 리센느 원이와 미나미가 게스트로 출연했으며, 김선태는 원이의 '무섭노' 논란을 언급하며 당시 심경을 물었다. 이어 "사투리로 한 번 시원하게 해달라. 정치판에 내 얘기가 왜 나오노"라고 말하는 등 논란을 다시 소환하는 연출이 이어졌다.특히 썸네일에는 원이의 얼굴과 함께 "뭐가 무섭노?"라는 문구가 사용됐고, '노' 글자를 초록색으로 강조해 비판을 받았다. 영상 설명란에는 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 민희진 전 어도어 대표, 뉴진스, 홍명보 전 축구대표팀 감독, 한동훈 무소속 의원 등 영상 내용과 무관한 인물들의 이름을 해시태그로 기재해 조회수를 노린 것 아니냐는 지적도 제기됐다.논란이 확산되자 제작진은 제목과 썸네일, 해시태그를 수정한 뒤 결국 영상을 비공개 처리했다. 현재 '케백수 오리지널' 채널의 콘텐츠 역시 비공개 상태다.김선태가 직접 사과에 나선 이후에도 KBS 제작진의 책임론은 이어지고 있다. 온라인에서는 "김선태가 사과한 만큼 제작진도 공식 입장을 밝혀야 한다", "대본과 연출의 문제도 분명히 짚어야 한다", "당사자가 먼저 사과한 건 다행이지만 제작진의 설명도 필요하다" 등의 반응이 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr