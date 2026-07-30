배우 황정민이 영화 '호프' 무대인사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민의 사생활을 폭로한 A씨가 공식 입장문을 냈다.A씨는 30일 텐아시아에 "최근 보도된 배우 황정민 씨 스토킹 사건 관련 상대방 당사자"라며 "황정민 씨 소속사의 공식 입장 발표에 관하여 다음과 같이 반박하며 입장을 밝힌다"는 내용의 문서를 전달했다.해당 문서에 따르면 A씨는 현재 황정민이 자신을 고소한 스토킹 혐의 사건이 진행 중이며 약식명령에 불복해 정식재판을 청구한 상태라고 밝혔다. 또한 황정민을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송도 1심이 진행 중이라고 설명했다.이어 황정민과는 배우와 팬으로 알게 된 뒤 사적인 연락을 이어왔으며, 사업 기획과 디자인, 시장조사, 글쓰기 등을 함께했다고 주장했다. 그러면서 "제가 요구한 것은 설명이었다. 사업을 계속할 것인지, 이미 투입한 노동은 어떻게 되는 것인지, 그리고 이 관계를 어떻게 정리할 것인지에 대한 답을 원했다"고 말했다.A씨는 "이 사건은 현저한 권력 비대칭 속에서 일어난 정서적·성적 착취이자 노동 착취라고 생각한다"라며 "정서적 박탈감과 성적 수치심, 대가 없는 노동으로 인한 소진 상태를 지속적으로 감내해야 했다"고 주장했다.또 최근 공개한 통화 녹음에 대해서는 "황정민 씨가 먼저 걸어온 전화"라며 "원본 녹음파일과 녹취록은 이미 법원에 증거로 제출돼 있다"고 밝혔다.영화 '호프'를 언급하기도 했다. A씨는 영화 제작진을 겨냥한 것은 아니었다며 "제작사에 메일을 보낸 것은 영화와 제작진에 피해가 가지 않도록 미리 고지하고 독립 검토를 요청하기 위한 것이었다"고 설명했다.끝으로 A씨는 "지난 2년 동안 요구한 것은 오로지 황정민 씨의 직접 해명이었다. 나머지는 법정에서 증거로 밝히겠다"고 덧붙였다.한편 29일 사회관계망서비스(SNS)에는 황정민과 불륜 관계였다고 주장하는 A씨의 폭로글이 확산됐다. A씨는 황정민으로 추정되는 인물과 나눈 대화 내용, 셀카, 통화 녹음 등을 공개하며 황정민의 사생활을 폭로했다. 다만 A씨가 주장한 내용의 사실관계는 아직 확인되지 않았다.논란이 커지자 황정민의 소속사 샘컴퍼니는 "관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라며 입장문을 냈다. 그러면서 "황정민이 형사 고소를 진행했고, 법원은 해당 피의자에게 3차례 접근금지 등 잠정조치를 내렸다. 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령도 내려졌다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr