코미디언 김숙이 과거 매니저와의 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

김숙, 송은이가 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. / 사진='VIVO TV - 비보티비' 유튜브 영상 캡처

코미디언 김숙이 보복 운전 습관을 고치지 못한 매니저와 인연을 끊었던 일화를 공개했다.지난 29일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 '비밀보장' 580회가 공개됐다. 영상에는 김숙과 송은이가 구독자들의 고민을 상담하는 모습이 담겼다.김숙은 운전 중 폭언과 보복 운전을 반복하는 예비 남편 때문에 고민이라는 사연을 소개했다. 이에 송은이는 "만약 새로 일하게 된 매니저가 이런 사람이면 어떨 것 같냐"고 물었고, 김숙은 "실제로 있었다"고 답했다.김숙은 과거 함께 일했던 매니저를 떠올리며 "평소에는 너무 착한 사람이다. 그런데 운전만 하면 보복 운전을 하더라"고 말했다. 이어 "하지 말라고 여러 번 말해도 사과만 할 뿐 또 보복 운전을 했다"고 설명했다.결국 김숙은 더 이상 함께 일할 수 없다고 판단했다. 그는 "'나는 너 같이 운전하는 사람이랑 같이 일 못 한다'고 말한 뒤 회사에 연락해 매니저를 교체했다"며 "사장님이 말하길 해당 매니저가 몰던 차량은 늘 긁히거나 파손된 상태였다고 하더라"고 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr