다영X박재범 8월 콜라보 싱글 티징 사진 / 스타쉽엔터테인먼트

다영X박재범 8월 콜라보 싱글 티징 사진 / 스타쉽엔터테인먼트

다영X박재범 8월 콜라보 싱글 티징 사진 / 스타쉽엔터테인먼트

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 가수 박재범과의 협업 싱글을 앞두고 티징 이미지를 공개했다.다영은 지난 29일 공식 SNS를 통해 박재범과 함께한 새 티징 이미지를 게재했다.공개된 사진에는 나란히 거리를 걷거나 서로를 바라보며 미소 짓는 두 사람의 모습이 담겼다. 다영과 박재범은 자연스러운 분위기 속에서 호흡을 맞추며 오는 8월 발매를 앞둔 협업 싱글에 대한 궁금증을 키웠다.두 사람은 지난해 '2025 멜론뮤직어워드'를 시작으로 최근 '워터밤 서울 2026'까지 여러 무대에 함께 섰다. 이번 협업을 통해 어떤 음악을 선보일지 관심이 쏠린다.다영은 솔로 활동을 이어오며 앨범 기획과 제작은 물론 작사, 작곡에도 참여했다. 음악 작업 전반에 직접 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 구축했고, 국내외에서 활동 영역을 넓혔다.다영과 박재범의 협업으로 탄생한 신곡은 오는 8월 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr