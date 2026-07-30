나란히 '솔로지옥3'에 출연했던 이관희와 유시은이 현실 연인을 인증했다. / 사진=이관희, 유시은 SNS

방송인 장성규가 '솔로지옥3'에 출연해 유명세를 얻은 이관희의 공개 연애를 응원했다.이관희는 지난 29일 함께 '솔로지옥3'에 출연했던 유시은과 SNS에 "조용히 서로를 알아가는 시간을 가져왔다"며 열애 소식을 전했다.두 사람은 "여러분께 직접 진심을 전하고자 이렇게 인사를 드리게 됐다"면서 "앞으로도 서로를 아끼고 응원하며 예쁜 사랑을 키워나갈 예정"이라고 덧붙였다.핑크빛 소식에 방송인 추성훈의 아내 야노시호를 포함해 많은 스타들과 누리꾼들이 축하의 댓글을 달았다. 특히 장성규는 두 사람의 결혼을 예측하는 듯 "재수씨 미인이시다"라고 적어 눈길을 끌었다.한편 농구 선수 출신인 이관희와 미스코리아 선 출신인 인플루언서 유시은은 9살 차이가 난다. 두 사람은 '솔로지옥3' 방영 당시 서로 다른 상대와 커플이 성사됐으나 종영 후 인연을 이어오다 지난해 12월 연인 관계로 발전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr