이상민이 '피의 게임X'의 비하인드를 대방출했다./ 사진 제공 : 유튜브 캡처

이상민이 '피의 게임X'의 비하인드를 대방출했다./ 사진 제공 : 유튜브 캡처

이상민이 '피의 게임X'의 비하인드를 대방출했다.지난 29일 공개된 유튜브 채널 '이상민 입장'에서 이상민은 '피의 게임X' 멤버 7인을 집으로 초대해 4회 방송 리뷰에 나섰다.이날 이상민은 본격적인 리뷰에 앞서 옷에 붉은 주스가 튀자 "피의 게임 시작할게"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "진호는 모든 회차에 돈이야"라고 하는가 하면, 강지후의 빈 음료잔을 발견하고 리필해 줬다. 이에 박지민으로부터 "지금 오빠 분량 아니라고 너무 열일하는데"라는 소리를 듣기도 했다.또한 이상민은 갑자기 팩을 꺼내 얼굴의 술톤을 가라앉히는 돌발 행동을 보였다. 본격적으로 '블라인드 경매' 규칙 설명이 시작되자 이상민은 화면 배속을 했다. 그는 본인이 대활약한 '워렌 버핏' 경매 장면을 위해서 일부러 그러는 것 아니냐는 주변 반응에 머쓱해하면서도 부정하지 않았다.특히 이상민은 방송에서 공개되지 않은 후일담을 전했다. 1회에서 다른 참가자들에게 쫓겨났던 상황을 떠올리며 "나를 쫓아내서 내가 담을 타고 가서 몰래 듣고 있었잖아!"라고 역정을 냈다. 또한 화제를 모았던 '워렌 버핏' 경매 장면에 대해서는 "내가 이 얘기를 안 했으면 아무리 비싸게 생각해도 30억 이상 못 올렸을 거야"라며 자신했다.영상 말미 이상민은 경매용 큐브를 바지에 숨겨놓았던 것부터 이태균에게 큐브 가격을 잘못 전달해 혼선을 줬던 에피소드까지 털어놓았다. "난 얼마 썼는지 몰라. 난 사면 돼"라고 자랑한 이상민은 뒤늦게 방송을 보고서야 그 전말을 알게 됐다. 이에 이태균과 원만하게 화해를 나눴다.한편, 지난 '피의 게임 X' 방송 공개 이후 신승용이 약탈 미션 도중 서출구의 손을 다치게 한 것은 물론, 박지민이 들고 있던 자금을 빼앗는 과정에서도 '무력'의 범위를 넘어 '폭력'으로 비칠 만큼 과도한 행동을 보여 논란이 됐다. 손을 다친 서출구는 신승용을 겨냥하며 욕설을 내뱉기도 했다. 시청자들은 "게임의 룰일 뿐"이라는 옹호와 "폭력이 지나치다"는 비판으로 갑론을박이 벌어졌다.이에 신승용은 자신의 행동을 사과하며 "그렇게까지 다칠 것이라고 예상하지 못했다. 어떠한 이유에서든 다치게 한 것은 온전히 제 잘못이며 제작진의 잘못은 전혀 없다"고 해명했다.서출구는 "방송에서 무력이 허용되는 규칙이 있더라도 당연히 출연자의 안전과 최소한의 선이 우선시돼야 한다는 점은 제작진과 출연자, 시청자 모두가 공감할 것"이라면서도 "당일 입은 부상은 악의적인 행위라기보다 일종의 사고였다고 생각한다"라고 털어놨다.한편 '이상민 입장'은 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr