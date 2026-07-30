티파니 영이 '엑스 더 리그' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

최근 배우 변요한과 결혼한 가수 티파니 영이 '엑스 더 리그'에 대한 기대감을 내비쳤다.30일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 ENA 예능 '엑스 더 리그' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 티파니 영, 뱀뱀, 배우 기은세, 노희영 대표, 이혜옥 PD가 참석했다.'엑스 더 리그'는 한국, 중국, 일본, 미국, 태국, 베트남, 인도네시아, 싱가포르&말레이시아 등 총 9개국 8개 팀, 40명의 글로벌 셀러들이 펼치는 커머스 국가대항전이다. 참가자들은 100일 동안 치열한 셀링 전쟁을 펼치며, 이번 리그의 총 상금은 약 7억 원(50만 달러)이다.MC를 맡은 티파니 영은 "진행을 맡은 입장에서 출연자들의 경쟁을 바라보는 위치였는데 첫 녹화부터 스케일이 어마어마했다"라며 운을 뗐다. 이어 그는 "보면서도 정말 대단하다는 생각이 들었다. 기대해주셔도 좋을 것"이라고 말했다.출연을 결심한 이유를 밝히기도 했다. 티파니 영은 "각자가 SNS를 통해 자신의 이야기를 알리고 주인공이 되는 시대다. 세계 시장이 어떻게 움직이고 있는지 꾸준히 관심을 가져온 사람으로서 이런 프로그램이 만들어진다는 게 자랑스러웠다. 그래서 출연하게 됐다"고 말했다.'엑스 더 리그'는 다음 달 2일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr