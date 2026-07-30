그룹 아이오아이 출신 강미나가 미소를 짓고 있다. / 사진=강미나 SNS

그룹 아이오아이 출신 배우 강미나가 최근 13kg을 감량한 가운데, 그 비법을 공유해 눈길을 끌고 있다.강미나는 지난 28일 종영한 tvN 드라마 '내일도 출근!' 인터뷰에서 "굉장히 천천히, 긴 시간에 걸쳐 체중을 감량했다"며 다이어트에 대해 밝혔다.그는 "평소 한식을 좋아해 아침에는 꼭 밥에 국을 말아 먹는 스타일이었다"면서도 "다이어트 기간에는 한동안 밥을 먹지 않았다"고 비법을 전했다.한편 강미나가 출연한 '내일도 출근!'은 동명의 웹툰을 원작으로 했다. 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 만나면서 일과 사랑을 다시 시작하는 오피스 로맨스다. 강미나는 극 중 사랑과 일 사이 성장통을 겪는 5년 차 직장인 윤노아 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr