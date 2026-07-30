MJ 트레일러 프리뷰 / 사진 제공=판타지오

MJ 타이포 포스터 / 사진 제공=판타지오

그룹 아스트로(ASTRO) MJ가 첫 싱글 앨범 'Right..?'로 솔로 활동에 나선다.MJ는 지난 29일 첫 번째 싱글 앨범 'Right..?'(라이트..?)의 타이포 포스터를 공개했다.포스터를 통해 앨범명 'Right..?'가 처음 공개됐다. 휴대전화 알림창에는 '내일은 뭐해?', '영화 보러 갈래?', '카페 갈래?', '내년 8월쯤은 어때?' 등 MJ가 보낸 메시지가 담겼다. 답장을 기다리며 이어지는 질문들이 설레는 분위기를 자아냈다.MJ는 사전 인터뷰 형식의 트레일러 프리뷰 영상으로 컴백 콘셉트를 예고했다. 영상 속 MJ는 주황색 머리에 뿔테 안경을 착용하고 등장했다. 그는 가수에 대해 "개성을 뽐낼 수 있고 대중의 심장을 저격하는 직업"이라고 소개했다. 이어 자신의 장점과 마지막 연애, 이상형 등에 관한 질문에 답해 눈길을 끌었다.MJ는 다음 달 1일 데뷔 첫 단독 팬미팅 'The Hangout'(더 행아웃)을 앞두고 있다. MJ는 "나를 잘 이해해줄 수 있는 사람이 와서 봐준다면 좋겠다. 새로운 노래도 부를 예정이니 더 특별하지 않을까"라고 말해 기대감을 키웠다.'Right..?'는 MJ가 앨범 단위로 선보이는 첫 솔로 작품이다. 'Right..?'는 오는 8월 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 MJ는 다음 달 1일 오후 2시와 오후 6시 두 차례 서울 성동구 성수아트홀에서 팬미팅을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr