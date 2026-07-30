배우 강미나가 촬영장에서 휴식을 취하고 있다. / 사진=강미나 SNS

그룹 아이오아이 출신 배우 강미나가 촬영장에서 여유 넘치는 면모를 보였다.강미나는 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "저 세네갈 갈 거라서 좀 막 나갈게요"라는 문구와 함께 배우 강기둥의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에서 강미나는 촬영장 내부에서 베일을 착용한 채 한쪽 다리를 무릎에 올리고 여유 가득한 포스를 풍기고 있는 모습.강미나는 지난 28일 종영한 tvN 드라마 '내일도 출근!'으로 얼굴을 비췄다. 그는 극 중 사랑과 일에서 성장통을 겪는 5년 차 직장인 윤노아 역을 맡았다. 원규빈(이재인 분)과 연상·연하 로맨스를 펼치며 이후 각자의 꿈을 응원하는 선택으로 성장의 서사를 그려냈다.한편 강미나가 출연한 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현 분)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국 분)와 대체 불가능한 존재가 되면서 일과 사랑을 다시 시작하는 오피스 로맨스다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr