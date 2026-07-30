‘남편은 재혼’ 최여진, 달달한 신혼…동반자에 눈감고 볼뽀뽀

배우 최여진이 남편과의 달달한 신혼 일상을 공개했다.최여진은 최근 SNS를 통해 지인이 촬영한 사진을 게재했다. 해당 사진은 그룹 애프터스쿨 출신 리지가 직접 카메라에 담은 것으로 알려졌다.공개된 사진 속 최여진은 생일 케이크를 든 채 왕관을 쓰고 남편에게 볼뽀뽀를 하고 있다. 남편은 환한 미소를 지으며 행복한 표정을 감추지 못했고, 두 사람은 자연스러운 스킨십으로 신혼부부다운 애정을 드러냈다.특히 흑백 사진 특유의 분위기와 뒤편에서 터지는 불꽃놀이가 어우러져 영화 같은 장면을 완성했다. 케이크 촛불까지 더해지며 로맨틱한 분위기가 한층 짙어졌다.최여진은 남편과 함께 새로운 출발을 알린 뒤 SNS를 통해 소소한 일상을 꾸준히 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 남편은 재혼인 것으로 알려져 있으며, 두 사람은 서로를 향한 변함없는 애정을 숨김없이 표현하며 달달한 신혼을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr