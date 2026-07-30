배우 유지안은 '김부장'으로 데뷔했다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

유지안이 서수민과 촬영을 함께하며 서로 의지한 순간이 많았다고 밝혔다.SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 맞아 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 배우 유지안을 만났다.지난 25일 종영한 '김부장'은 평범한 가장이었던 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 고군분투하는 액션 드라마다. 유지안은 극 중 주강찬(주상욱 분)의 딸이자 김민지(서수민 분)를 괴롭히는 학교폭력 가해자 주혜리 역을 맡아 데뷔작부터 강렬한 존재감을 보여줬다.작품에서 유지안은 서수민을 지독하게 괴롭히며 시청자들의 분노를 자아냈다. 그는 "촬영할 때는 몰랐는데 1화를 보니 내가 봐도 주혜리가 너무 나쁘더라"며 "미안한 마음이 들어 방송을 보다가 눈물을 흘리기도 했다"고 말했다. 이어 "극 중 사이가 좋지 않다 보니 감독님께서도 촬영장에서 '너무 붙어 있지 말라'고 하셨다. 그래서 오히려 촬영이 끝난 뒤 서수민과 더 친해질 수 있었다"고 덧붙였다.두 사람은 '김부장'을 통해 나란히 데뷔한 또래 배우다. 서수민에게 라이벌 의식을 느낀 적이 있는지 묻자 유지안은 "의지가 된 순간이 더 많았다"고 답했다. 이어 "둘 다 모든 것이 처음이라 매 순간 서로 의지했고 연기에 대한 피드백도 주고받았다"면서도 "맞붙는 장면에서는 서수민의 눈빛을 보며 연기 자극을 받았다. 눈빛이 정말 좋은 배우라고 생각한다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr