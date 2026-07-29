이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오 스타'

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'라디오스타' 한다감이 임신 7개월 차에도 변함없는 늘씬한 자태로 시선을 사로잡았다.29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 한다감은 임신 소식 이후 쏟아진 관심에 대해 이야기했다. 그는 "9월 말에 출산 예정이다. 요즘 살도 좀 붙었다"라며 자리에서 일어났다.가장 눈길을 끈 건 "7개월 차인데 다른 임산부에 비해서 배가 덜 나온 편"이라며 화이트 셔츠에 체크 롱스커트를 입은 한다감은 몸에 붙는 의상에도 전체적인 실루엣이 크게 달라지지 않은 모습이었다.김구라는 예상 밖의 모습에 "(배가) 전혀 안 나왔다"며 놀라워했다.한다감은 늦은 나이에 찾아온 임신에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "찰떡처럼 붙어있으라고 태명을 '찰떡이'로 지었다"며 "첫 아이로는 연예계 최고령 임신이다. 최지우 씨가 45살 때 임신을 했는데, 저는 47살에 임신했다"고 밝혔다.또 "여러 방송에서 섭외가 엄청 들어온다. '미운 우리 새끼'에서는 최고령 산모의 임신 비법을 알려달라고 요청이 왔다"고 전하며 웃었다.임신 발표 이후의 반응도 전했다. 한다감은 "임신 소식이 기사로 나고 전화기에 불이 났다. 제가 방송 활동을 하면서 그렇게 축하 전화를 많이 받은 건 처음이다. 임신이 이렇게 대단하다는 것을 처음 알았다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr