이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

가수 서인영이 몰라보게 달라진 비주얼로 놀라움을 안긴 가운데 시술도 언급했다.29일 '개과천선 서인영' 채널에는 워터밤 출격을 앞두고 아이키가 이끄는 댄스팀 훅(HOOK)과 함께 안무를 맞추는 서인영의 모습이 공개됐다.서인영은 "진짜 내가 인생에 이렇게 (워터밤 출연을 위해) 노력한 적은 최고봉이다. 일단 내가 얼굴 레이저도 했고 팔뚝 지방흡입도 했다. 여기다 쓴 돈만 얼마냐"고 토로했다.이어 워터밤 무대에 대한 기대감도 숨기지 않았다. "나는 이번에 춤도 춤인데 사람들과 소통하면서 무대를 즐기고 싶다"라며 이번 무대에서 아이키와 훅을 선택한 이유도 밝혔다.서인영은 "춤 스타일이 좋다. 훅은 섹시한 춤도 하고 힙한 것도 한다. 아이키 팀이 무대를 어떻게 소화할지 기대된다"라며 기대감을 내비쳤다.이어진 연습에서는 예상치 못한 고민도 털어놨다. '높은 하이힐' 안무를 맞추던 중 제작진이 표정이 다소 굳어 보인다고 하자, 아이키의 표정 연기를 지켜보며 감탄을 쏟아냈다.서인영은 "진짜 잘한다. 네가 해라. 내가 뒤에서 라이브만 해줄 테니까 네가 하면 되겠다"라며 "얼굴 시술을 했더니 표정이 잘 안된다"라며 시술 부작용에 대해 언급했다.하지만 곧바로 서인영은 실전 무대처럼 표정이 달라졌고, 능숙하게 안무를 소화해 시선을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr