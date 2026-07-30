그룹 에픽하이 타블로가 그래미 보이콧을 선언한 그룹 방탄소년단(BTS)을 지지했다.
타블로는 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 RM이 올린 게시물을 리그램했다. 그는 "ARIRANG(아리랑) > GRAMMYS(그래미)"라는 문구를 덧붙였다.
'ARIRANG'은 크게, 'GRAMMYS'는 작게 표기하며 메시지를 강조했다. RM의 뜻에 공감하며 방탄소년단을 응원한 것으로 해석된다.
RM이 올린 게시물에는 "저희(방탄소년단)는 올해 그래미 어워즈에 출품하지 않기로 했다. 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있길 바란다"는 내용이 담겼다.
방탄소년단 멤버들은 29일 오후 각자의 SNS에 해당 글을 올렸다. 그래미 측이 지난달 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스' 부문을 신설한 것에 대해 문제 의식을 드러낸 것이라는 해석이 나온다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
타블로는 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 RM이 올린 게시물을 리그램했다. 그는 "ARIRANG(아리랑) > GRAMMYS(그래미)"라는 문구를 덧붙였다.
'ARIRANG'은 크게, 'GRAMMYS'는 작게 표기하며 메시지를 강조했다. RM의 뜻에 공감하며 방탄소년단을 응원한 것으로 해석된다.
RM이 올린 게시물에는 "저희(방탄소년단)는 올해 그래미 어워즈에 출품하지 않기로 했다. 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있길 바란다"는 내용이 담겼다.
방탄소년단 멤버들은 29일 오후 각자의 SNS에 해당 글을 올렸다. 그래미 측이 지난달 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스' 부문을 신설한 것에 대해 문제 의식을 드러낸 것이라는 해석이 나온다.
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