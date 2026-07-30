에픽하이 타블로 / 사진=텐아시아 DB, 타블로 SNS

그룹 에픽하이 타블로가 그래미 보이콧을 선언한 그룹 방탄소년단(BTS)을 지지했다.타블로는 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 RM이 올린 게시물을 리그램했다. 그는 "ARIRANG(아리랑) > GRAMMYS(그래미)"라는 문구를 덧붙였다.'ARIRANG'은 크게, 'GRAMMYS'는 작게 표기하며 메시지를 강조했다. RM의 뜻에 공감하며 방탄소년단을 응원한 것으로 해석된다.RM이 올린 게시물에는 "저희(방탄소년단)는 올해 그래미 어워즈에 출품하지 않기로 했다. 음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있길 바란다"는 내용이 담겼다.방탄소년단 멤버들은 29일 오후 각자의 SNS에 해당 글을 올렸다. 그래미 측이 지난달 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스' 부문을 신설한 것에 대해 문제 의식을 드러낸 것이라는 해석이 나온다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr