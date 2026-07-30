'신병4'가 2차 티저 영상을 공개했다. / 사진=‘신병4:사보타주’ 2차 티저 캡쳐

'신병4'가 2차 티저 영상을 공개했다. / 사진=‘신병4:사보타주’ 2차 티저 캡쳐

‘신병4 : 사보타주’에서 김민호의 새로운 군 생활이 펼쳐진다.30일 ENA 드라마 ‘신병4 : 사보타주’가 2차 티저 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 뉴페이스 등장으로 변화를 맞는 신화부대의 모습이 담겼다.‘신병’은 좋은 놈부터 나쁜 놈, 이상한 놈까지 다양한 인물이 모인 부대에 군수저 신병이 입대하며 벌어지는 이야기를 그린 밀리터리 코미디다. 현실적인 군 생활 에피소드와 코미디를 결합해 시즌마다 시청자들의 관심을 받았다.‘신병4 : 사보타주’에서는 계급이 오른 상병 박민석(김민호 분)의 새로운 군 생활이 펼쳐진다. 하사로 돌아온 최일구(남태우 분)와 미스터리 신병, 새로운 대대장의 등장으로 신화부대에 변화가 찾아온다.2차 티저에서는 새로운 인물들의 등장이 중심에 놓였다. 먼저 엘리트 대대장 변혁진(이현균 분)이 신화부대에 합류하는 모습이 공개됐다. 예상하지 못한 인물의 등장에 박민석이 당황하는 모습도 담겼다.신병 김현욱(이원정 분)의 등장도 변화를 예고했다. 군기가 바짝 든 김현욱을 본 부대원들은 그를 반겼지만, 문빛나리(김요한 분)는 “내 밑으로 전부 다 집합해”라고 외치며 맞후임을 향한 군기 잡기에 나섰다. 특급 에이스의 합류를 기대하던 분위기도 잠시, “빡세지겠는데”라는 말이 나오며 새로운 갈등을 예고했다.기존 캐릭터들과 새 인물들의 조합도 관전 포인트다. 김민호는 군수저 신병에서 상병이 된 박민석 역으로 출연한다. 여기에 국민배우 전세계 역의 김동준, 중대장 조백호 역의 오대환, 말년 병장에서 막내 하사가 된 최일구 역의 남태우가 함께한다. 이현균은 변화와 혁신을 강조하는 엘리트 대대장 변혁진 역을 맡았고, 이원정은 속내를 알 수 없는 에이스 신병 김현욱 역으로 등장한다.‘신병4 : 사보타주’는 오는 8월 24일 밤 10시에 첫 방송된다. KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr