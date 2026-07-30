박해일이 영화 '암살자(들)'에서 신문 기자 역할을 맡았다. / 사진제공=하이브미디어코프

박해일이 영화 '암살자(들)'에서 신문 기자 역할을 맡았다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 박해일의 캐릭터 스틸을 공개했다. 박해일은 1974년 영부인 저격 사건의 진실을 좇는 신문사 사회부 부장으로 분해 사건의 배후를 추적한다. 허진호 감독과 '덕혜옹주' 이후 다시 호흡을 맞춘 박해일의 연기에 관심이 쏠린다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다.박해일은 무수한 검열과 외압에도 굴하지 않고 사건의 진상을 파헤치는 신문사 사회부 부장 재환을 연기한다. 날카로운 판단력과 흔들리지 않는 신념으로 흩어진 단서를 추적하며 사건의 진실에 다가가는 인물이다.박해일은 '헤어질 결심', '한산: 용의 출현', '남한산성' 등에서 섬세한 감정 연기로 호평을 받았다. 이번 작품에서는 시대를 기록하는 언론인의 책임감과 신념을 밀도 있게 그려낼 예정이다.공개된 캐릭터 스틸에서는 진실을 밝히기 위해 끝까지 물러서지 않는 신념 있는 재환의 면모가 느껴진다. 낡은 서류와 취재 자료가 빼곡히 쌓인 신문사 사무실 한가운데 앉은 재환은 묵직한 표정으로 사건의 단서를 곱씹고 있다. 정면을 응시하는 흔들림 없는 눈빛과 굳게 다문 입술에서는 거센 검열과 외압 속에서도 진실을 포기하지 않겠다는 언론인의 단단한 의지가 고스란히 전해진다.또 다른 스틸에서는 취재진과 카메라 플래시가 뒤섞인 혼란스러운 현장 속에서도 흔들림 없이 앞을 바라보는 재환의 모습이 시선을 사로잡는다. 넥타이가 느슨해질 만큼 숨 가쁜 상황에서도 날카로운 시선과 결연한 표정은 사건의 진실을 끝까지 추적하려는 집념을 드러낸다. 수많은 사람들 사이에서도 돋보이는 존재감은 재환이 어떤 선택으로 영부인 저격 사건의 의혹에 다가설지 긴장감을 드높인다.'암살자(들)'은 올 추석 극장 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr