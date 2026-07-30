30일 '언니네 산지직송 시즌3'가 방송된다. / 사진=텐아시아DB

30일 '언니네 산지직송 시즌3'가 방송된다. / 사진제공=tvN

'언니네 산지직송3'가 염정아도 당황하게 만든 첫 조업 현장을 선보인다.30일 첫 방송되는 tvN '언니네 산지직송3'은 대한민국 각지의 직송 작물로 차려지는 제철 밥상과 찐가족 사 남매의 극강 케미를 담아낸 예능이다. 기존 멤버 염정아를 중심으로 김선영, 강유석, 노윤서가 새롭게 합류했다.첫 방송에서는 염정아를 중심으로 김선영, 강유석, 노윤서의 첫 만남이 공개된다. 작품을 통해 이어진 인연과 네 사람의 특별한 연결고리도 함께 소개된다. 특히 김선영은 '언니네 산지직송'의 애청자였다고 밝히며 "시청자를 위해 살겠다. 이 프로그램으로 힐링을 받은 만큼 돌려드리겠다"고 각오를 전한다.새로운 식구들과 함께하는 첫 산지는 경남 통영이다. 사 남매는 첫 산지에서 예상치 못한 돌발 상황을 맞닥뜨린다. 강유석과 노윤서가 탄 배가 순식간에 육지와 멀어지면서 현장은 혼란에 빠지고, 염정아도 당황한 기색을 감추지 못한다. "여기 진짜 지독하다"는 반응이 쏟아진 가운데, 이들을 놀라게 한 첫 신고식의 정체가 공개된다.통영의 제철 식재료로 차린 염정아의 산지 밥상도 공개된다. 멍게를 활용한 다양한 요리는 물론, 염정아의 섞박지 레시피도 만나볼 수 있다. 여기에 노윤서의 감각적인 플레이팅까지 더해져 시선을 끈다.'언니네 산지직송3'는 이날 오후 8시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr