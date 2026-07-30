배우 황정민이 행사에 참석해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민이 사생활 의혹에 휩싸인 가운데 관련 내용을 폭로한 여성 A씨가 미성년자였던 황정민의 아들에게 SNS 다이렉트 메시지(DM)를 보낸 사실이 알려지며 충격을 안겼다.29일 한 매체의 보도에 따르면 A씨가 당시 미성년자였던 황정민의 아들에게 DM을 보내 자신의 이야기를 전달해 달라고 요청한 것으로 전해졌다. 황정민 측과 연락이 닿지 않자 이같은 행동을 취한 것으로 알려졌다.A씨에 따르면 황정민과 둘이서 운영하던 블로그가 있었고, 자신이 작성한 글 일부가 유출됐다. 그는 유출 경위를 확인하기 위해 황정민과 소속사 측에 여러 차례 연락했지만, 답변을 받지 못했다고 주장했다. 모든 연락 창구가 막히자 결국 아들에게 전달을 부탁하는 메시지를 보냈다고 설명했다.A씨는 "협박이나 폭로 목적이 아니라 정상적인 연락이 모두 차단된 상황에서 전달만 요청한 것"이라는 취지로 해명했다.앞서 이날 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 황정민과 불륜 관계였다고 주장하는 A씨의 게시물이 확산됐다. A씨는 황정민으로 추정되는 인물과 나눴다는 대화 내용과 셀카, 통화 녹음 등을 공개하며 사생활 의혹을 제기했다.이에 황정민 소속사 샘컴퍼니는 같은날 입장문을 통해 "관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라며 "스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령도 내려졌다"고 말했다.한편 황정민은 현재 영화 '호프' 개봉으로 관객들과 만나고 있다. 사생활 의혹 속 이날 오후 진행된 무대인사에도 참석해 관객들에게 밝은 미소로 팬서비스했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr