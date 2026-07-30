배우 김대명, 이상희가 '결혼의 완성'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진 제공= KBS '결혼의 완성'

배우 김대명, 이상희가 '결혼의 완성'에서 부부 호흡을 맞췄다. / 사진 제공= KBS '결혼의 완성'

'결혼의 완성' 김대명, 이상희 부부의 과거가 드러난다. '결혼의 완성'은 두 사람의 사이코패스 열연에 힘입어 시청률 상승세를 이어가고 있다.지난 26일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 8회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 7.5%, 분당 최고 시청률 9.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 이 가운데, 오는 8월 2일 방송되는 '결혼의 완성'에서는 노만희와 김경애의 과거를 짐작하게 하는 장면이 공개된다.공개된 스틸에는 두 사람이 온몸에 피를 묻은 채 숲속에서 같은 곳을 바라보고 있는 모습이 담겼다. 노만희의 셔츠와 목에는 선명한 핏자국이 남아 있고, 김경애의 얼굴 곳곳에도 상처가 남아 있다. 두 사람은 피를 뒤집어쓴 모습에도 흔들림 없는 표정을 유지하고 있어 이들에게 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증을 키운다.김대명과 이상희는 이번 장면을 통해 노만희와 김경애의 과거를 그려낸다. 김대명은 냉정한 눈빛과 무표정한 얼굴로 노만희의 잔혹한 면모를 표현했고, 이상희는 광기 어린 표정으로 김경애를 완성했다.'결혼의 완성'은 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr