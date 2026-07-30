김강우가 사춘기 아들을 키우는 현실 아빠의 모습을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

김강우가 사춘기 아들을 키우는 현실 아빠의 모습을 보여줬다. / 사진='김강우' 유튜브 캡쳐

배우 김강우가 사춘기를 겪고 있는 아들의 현실 육아 고충을 토로하며 현실 아빠의 면모를 보였다.지난 29일 김강우의 유튜브 채널에는 "비주얼은 범죄도시, 마음은 순두부(?)인 찐친 배우 3인방의 차박 토크쇼"라는 제목의 영상이 게재됐다. 김강우는 절친한 지인들과 만나 즐거운 시간을 보냈다.김강우는 사춘기 자녀를 둔 아빠의 현실적인 고민을 솔직하게 털어놨다. 그는 아내와 함께 사춘기 둘째 아들에 대해 이야기했던 것을 쇼츠 영상으로 만들었을 때 뜨거운 반응을 얻었다고 언급했다. 당시 김강우의 아들은 33도에 육박하는 더위에 기모 잠바를 입고 외출했다.김강우는 "댓글을 보니 사람들이 미친 듯이 공감하더라. '우리 아들만 미친X인 줄 알았는데 위안받고 간다', '왜 한여름에 기모를 입고 다니는지 모르겠다', '아이들이 그렇게 입고 다니길래 집단 역병이 돈 줄 알았다'는 댓글이 웃겼다"며 폭소했다. 사춘기 자녀를 키우는 현실 아빠의 모습이 공감을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr