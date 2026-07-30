강예원, 눈 앞트임 또 했나? 달라진 눈매와 얼굴

배우 강예원이 한층 또렷해진 눈매와 청순한 비주얼로 시선을 사로잡았다.강예원은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 블랙 컬러 원피스에 화이트 레이스 칼라가 더해진 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 긴 생머리와 맑은 피부가 어우러져 단아한 분위기를 완성했다.무엇보다 가장 눈길을 끈 것은 이전보다 한층 시원해 보이는 눈매다. 커진 듯한 눈의 가로 길이와 또렷한 라인으로 인상이 한층 선명해지면서 "앞트임을 다시 한 것 아니냐"는 반응이 나올 정도로 분위기가 달라졌다. 사진의 조명과 메이크업 영향도 있겠지만, 인형 같은 이목구비가 한층 강조된 모습이다.특히 맑고 투명한 피부와 자연스러운 메이크업이 더해지며 동안 미모도 돋보였다. 큰 눈과 오뚝한 콧대, 갸름한 얼굴형이 조화를 이루며 청순하면서도 세련된 매력을 자아냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr