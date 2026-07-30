김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 김혜준이 본격적인 활약을 예고했다.지난 29일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 3, 4회에서는 지안(김혜준 분)이 우진(유현수 분)을 잃고 하도를 떠나게 된 과정이 공개됐다. 극 중 김혜준은 진만(이동욱 분)의 조카 지안 역을 맡아 활약 중이다.지안은 우진의 정체를 의심하기 시작했다. 배에서 발견한 총기와 머더헬프 앱을 보고 다시 불안감을 느끼며 경계를 늦추지 않았다. 그러나 모든 것이 오해였다는 사실을 알게 된 뒤 우진에게 마음을 열었고, 두 사람은 서로의 속내를 털어놓을 만큼 가까워졌다.하도를 떠난 뒤 처음으로 웃음을 되찾은 지안의 평온은 오래가지 못했다. 현상금을 노리는 이들과 바빌론의 추격이 시작되면서 다시 위기에 놓인 것. 지안은 우진의 도움으로 섬을 탈출하려 했지만 끝내 실패했고, 그 과정에서 우진은 목숨을 잃었다.지안은 우진의 시신을 끌어안고 오열하며 깊은 상실감을 드러냈다. 죄책감과 슬픔, 분노가 뒤섞인 감정선을 김혜준은 밀도 있게 그려냈고, 우진의 죽음 앞에서 무너지는 모습으로 극의 몰입감을 높였다.소중한 사람을 잃은 지안은 더욱 커진 복수심을 안고 새로운 변화를 맞이한다. 머더헬프의 새로운 대표가 된 지안이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.한편 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 매주 수요일 디즈니+에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr